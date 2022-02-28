В Беларуси начались переговоры российских оккупантов и Украины 3 28.02.2022, 14:47

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Появился список российской и украинской делегаций.

Переговоры российской и украинской делегаций начались, сообщает unian.net.

По словам собеседника из Офиса президента Украины, пока неизвестно, сколько они продлятся.

Напомним, переговоры проходят в районе белорусско-украинской границы.

В состав делегации от Украины вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Российскую делегацию на переговорах будут представлять посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, депутат Леонид Слуцкий, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, замминистра обороны РФ Александр Фомин. Возглавлять делегацию будет Владимир Мединский.

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