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В Беларуси начались переговоры российских оккупантов и Украины

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  • 28.02.2022, 14:47
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В Беларуси начались переговоры российских оккупантов и Украины

Появился список российской и украинской делегаций.

Переговоры российской и украинской делегаций начались, сообщает unian.net.

По словам собеседника из Офиса президента Украины, пока неизвестно, сколько они продлятся.

Напомним, переговоры проходят в районе белорусско-украинской границы.

В состав делегации от Украины вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Российскую делегацию на переговорах будут представлять посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, депутат Леонид Слуцкий, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, замминистра обороны РФ Александр Фомин. Возглавлять делегацию будет Владимир Мединский.

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