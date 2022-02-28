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В Харькове местные жители взяли в плен российского оккупанта

  • 28.02.2022, 15:00
  • 8,758
В Харькове местные жители взяли в плен российского оккупанта

Захватчика обезвредили в одном из дворов города.

Жители Харькова захватили в одном из дворов города российского захватчика.

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях в понедельник, 28 февраля, передает nv.ua.

На нем видно, как военнослужащий РФ сидит в окружении горожан, которые пытаются добиться от него хоть какой-то информации, однако пленный на их вопросы не отвечает.

Где именно был захвачен российский оккупант, не уточняется.

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