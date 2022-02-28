В Харькове местные жители взяли в плен российского оккупанта
- 28.02.2022, 15:00
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Захватчика обезвредили в одном из дворов города.
Жители Харькова захватили в одном из дворов города российского захватчика.
Соответствующее видео обнародовали в соцсетях в понедельник, 28 февраля, передает nv.ua.
На нем видно, как военнослужащий РФ сидит в окружении горожан, которые пытаются добиться от него хоть какой-то информации, однако пленный на их вопросы не отвечает.
"Зачем ты сюда пришел?"— 10 апреля (@buch10_04) February 28, 2022
Харьков, местные жители допрашивают российского оккупанта. pic.twitter.com/jpfJu8xT0T
Где именно был захвачен российский оккупант, не уточняется.