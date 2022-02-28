Глава Федерации хоккея Финляндии: Участие сборных России и Беларуси в ЧМ-2022 невозможно

Глава Федерации хоккея Финляндии: Участие сборных России и Беларуси в ЧМ-2022 невозможно7
- 28.02.2022, 15:07
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Две страны будут полностью исключены из международной хоккейной деятельности.
Глава Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела заявил, что участие сборных России и Беларуси в чемпионате мира-2022 невозможно, сообщат pressball.by.
"Мы активно участвовали в этих дискуссиях в минувшие выходные, а также провели встречу с президентом ИИХФ Люком Тардиффом. Мы сообщили федерации хоккея Финляндии, что Россия и Беларусь будут полностью исключены из международной хоккейной деятельности, и что мы не будем играть против национальных сборных этих стран.
Мы также заявили, что Россия и Беларусь не смогут принять участие в чемпионате мира среди мужчин в Тампере и Хельсинки в мае", — цитирует Нуммелу сайт Федерации хоккея Финляндии.