«Знали бы вы, как мы их метелим с утра под Киевом!» 12 28.02.2022, 15:42

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ВСУ уничтожили более 200 единиц военной техники РФ на направлениях Ирпень - Житомирская трасса.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что с утра и до 14:00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной техники на направлениях Ирпень - Житомирская трасса:

— Боже мой, знали бы вы как мы их метелим с утра под Киевом!..

По подтверженным оценкам к 14.00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной техники на направлениях Ирпень - Житомирская трасса.

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