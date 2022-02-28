В интернациональный легион Украины подали уже несколько тысяч заявлений

В интернациональный легион Украины подали уже несколько тысяч заявлений5
- 28.02.2022, 15:47
- 6,582
Последние данные от Министерства обороны.
В интернациональный легион Украины уже подали несколько тысяч заявлений.
Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
«Мы создаем интернациональный легион. Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – «Интернациональный легион». У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима», – пишет Маляр.