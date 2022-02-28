Воины территориальной обороны Бородянки громят российские колонны на пути к Киеву

Воины территориальной обороны Бородянки громят российские колонны на пути к Киеву1
- 28.02.2022, 15:53
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Оккупанты несут тяжелые потери.
Воины территориальной обороны села Бородянка Киевской области под командованием Евгения Лаврова, наносят тяжелые потери российским колоннам снабжения.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Воины территориальной обороны села Бородянка Киевской области под командованием Евгения Лаврова, наносят тяжелый урон российским колоннам снабжения. В боях 27-28 февраля сожжены 3 грузовика, захвачены 4 грузовика. Среди уничтоженных - машина управления, среди захваченных - машина, груженая боеприпасами к РСЗО БМП-21 Град, которые россиян собирались обрушить на Киев. Слава защитникам Киева!" - рассказал он.