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Посольство США в Минске приостанавливает работу

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  • 28.02.2022, 16:07
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Посольство США в Минске приостанавливает работу
фото: ТАСС

Также внешнеполитическое ведомство разрешило выехать части сотрудникам посольства США в России.

Госдеп США приостановил работу посольства в Минске, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Государственный департамент США приостановил работу посольства в Минске, Беларусь», — говорится в сообщении. Также внешнеполитическое ведомство разрешило выехать части сотрудникам посольства США в России. Это касается тех, кто не работает «в чрезвычайной ситуации» и членов их семей.

Госдеп пояснил, что эти шаги предприняты из-за проблем с безопасностью, связанных с «неспровоцированным и неоправданным нападением российских вооруженных сил на Украину».

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