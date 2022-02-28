Посольство США в Минске приостанавливает работу 2 28.02.2022, 16:07

3,472

фото: ТАСС

Также внешнеполитическое ведомство разрешило выехать части сотрудникам посольства США в России.

Госдеп США приостановил работу посольства в Минске, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Государственный департамент США приостановил работу посольства в Минске, Беларусь», — говорится в сообщении. Также внешнеполитическое ведомство разрешило выехать части сотрудникам посольства США в России. Это касается тех, кто не работает «в чрезвычайной ситуации» и членов их семей.

Госдеп пояснил, что эти шаги предприняты из-за проблем с безопасностью, связанных с «неспровоцированным и неоправданным нападением российских вооруженных сил на Украину».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».