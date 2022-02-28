Российский олигарх Олег Тиньков выступил против войны в Украине 11 28.02.2022, 16:30

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Об этом он написал в Instagram.

Основатель российского Тинькофф Банка Олег Тиньков выступил против войны в Украине, заявив, что гибель невинных людей «это немыслимо и недопустимо», сообщает nv.ua.

Он отметил, что «на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни за последние два года, убедился, как хрупка жизнь».

«И она у нас единственная! Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!» — написал Тиньков в Instagram.

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