Во время мирных переговоров российская армия нанесла удар по жилым массивам Харькова и Чернигова 8 28.02.2022, 16:47

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Оккупанты обстреливают школы, жилые дома и местных жителей.

После 14:00 Харьков был массировано обстрелян из Градов. На видео заметно, что снаряды хаотично падали на жилые дома. Также видны человеческие жертвы. Удар был нанесен российской армией во время мирных переговоров, которые сейчас проходят в беларусском Полесье. Число погибших и раненых пока неизвестно, пишет unian.net.

Внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в своем Telegram-канале, что вражеский снаряд попал в один из автомобилей, который стоял возле метро Киевская. В результате водитель и пассажиры погибли.

Еще одна мирная жительница получила выстрел в ногу. Она упала на землю, а горожане пытались затащить ее в укрытие.

Кроме того, люди, которые просто вышли на улицу за водой, также стали жертвами врагов. Их мертвые тела лежат прямо посреди улицы.

Hоссийские оккупанты обстреливают также школы, жилые дома и местных жителей.

"Еще один акт геноцида украинского народа! Путин – военный преступник! Гореть тебе в аду", - добавили в ВСУ, сопроводив пост ужасающим видео.

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