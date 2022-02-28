закрыть
28 февраля 2022, понедельник, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях россиян и белорусов

2
  • 28.02.2022, 17:22
  • 3,640
МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях россиян и белорусов

Также он отозвал Олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. Также он отозвал Олимпийские ордена у президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и зампреда правительства Дмитрия Козака, сообщает "УНИАН".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип