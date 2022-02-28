МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях россиян и белорусов 2 28.02.2022, 17:22

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Также он отозвал Олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. Также он отозвал Олимпийские ордена у президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и зампреда правительства Дмитрия Козака, сообщает "УНИАН".

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