Швейцария намерена заморозить капитал РФ в стране и ввести санкции против Путина

Швейцария намерена заморозить капитал РФ в стране и ввести санкции против Путина3
- 28.02.2022, 17:30
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Это является резким отклонением от традиционной нейтральности страны.
Швейцария применит против РФ все санкции, которые ввел ЕС, сообщил на пресс-конференции президент страны Иньяцио Кассис.
"В связи с продолжающимся военным вмешательством России на Украине Федеральный совет 28 февраля принял решение об утверждении пакетов санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля", - сказал Кассис. По его словам, Швейцария ввела финансовые санкции против Путина, Мишустина, Лаврова, они вступают в силу немедленно, пишет Reuters.