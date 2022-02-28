Нацбанк принял еще одно решение, из-за которого подорожают банковские кредиты 3 28.02.2022, 17:56

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С 1 марта также повышается ставка рефинансирования до 12% годовых.

Нацбанк с 1 марта приостанавливает действие расчетных величин стандартного риска для физлиц и компаний. РВСР — это процентный потолок по банковским кредитам. Проще говоря, регулятор снимает ограничения по ставкам по банковским займам, сообщает zerkalo.io.

Ранее Нацбанк сообщал, что с 1 марта вырастут расчетные величины стандартного риска как для физлиц, так и для юрлиц. Регулятор анонсировал ранее, что с марта повышает РВСР для физлиц на март до 20,78% (сейчас — 20,38%), а для юрлиц — до 16,92% (сейчас — 16,38%). Этих показателей должны придерживаться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

Нынешнее решение Нацбанка отменяет предыдущее.

К РВСР привязаны процентные ставки по некоторым кредитам на недвижимость и автомобили на общих условиях. При росте этого показателя банки должны изменить процентные ставки по таким кредитам в сторону увеличения.

Напомним, Нацбанк с 1 марта также повышает ставку рефинансирования до 12% годовых. Сейчас она составляет 9,25%.

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