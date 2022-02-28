Жители Бердянска прогнали российских военных с центральной площади 11 28.02.2022, 17:59

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Жители города, захваченного войсками РФ, объяснили оккупантам, где их место.

27 февраля стало известно, что в Бердянск вошла российская военная техника. Сегодня утром появилась иформация, что город находится под контролем россиян.

Жители города, захваченного войсками РФ, вышли на протест.

На данный момент российские военные под крики местных жителей «Бердянськ - це Україна!» покинули площадь перед Бердянским горсоветом.

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