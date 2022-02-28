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Минобороны Беларуси в Минске и регионах проведет занятия и ревизию территориальных войск

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  • 28.02.2022, 18:09
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Минобороны Беларуси в Минске и регионах проведет занятия и ревизию территориальных войск

Мероприятия будут проводиться четыре дня.

Минобороны проверит подготовку и слаженность органов управления территориальной обороны, проведет ревизию запасов, а также уделит внимание подготовке военнообязанных. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2022 году в период с 1 по 4 марта областными и Минским городским исполнительными комитетами проводятся ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск», — говорится в сообщении Минобороны.

Четыре дня будут проводиться теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов и военных комиссариатов, администрацией пунктов приема мобилизационных ресурсов. Кроме того, проверят условия хранения и наличие материальных запасов, сообщает zerkalo.io.

«Большое значение в ходе проводимых мероприятий уделяется подготовке военнообязанных, которым в течение однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск», — добавили в Минобороны.

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