Карбалевич: Лукашенко ждет крах по всем фронтам

Карбалевич: Лукашенко ждет крах по всем фронтам9
- 28.02.2022, 18:42
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Ухудшится для властей и ситуация в части внутреннего контроля над обществом.
Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что война может стать для Лукашенко сильным ударом. Такое мнение он выразил в интервью «Салiдарнасцi»:
– Положение ухудшится по всем фронтам – усилятся и экономические санкции, и международная изоляция. Все будут считать Беларусь марионеткой России.
Ухудшится для властей и ситуация в части внутреннего контроля над обществом и страной. Война непопулярна и среди силовиков. Лукашенко может потерять их поддержку.