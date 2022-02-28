Карбалевич: Лукашенко ждет крах по всем фронтам 9 28.02.2022, 18:42

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Валерий Карбалевич

Ухудшится для властей и ситуация в части внутреннего контроля над обществом.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что война может стать для Лукашенко сильным ударом. Такое мнение он выразил в интервью «Салiдарнасцi»:

– Положение ухудшится по всем фронтам – усилятся и экономические санкции, и международная изоляция. Все будут считать Беларусь марионеткой России.

Ухудшится для властей и ситуация в части внутреннего контроля над обществом и страной. Война непопулярна и среди силовиков. Лукашенко может потерять их поддержку.

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