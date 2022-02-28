В Сумской области оккупанты бросили технику и пошли в Россию пешком

В Сумской области оккупанты бросили технику и пошли в Россию пешком6
- 28.02.2022, 19:04
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Очевидцы опубликовали видео с места событий.
В селе Пидлипне Сумской области "непобедимые" российские военные бросили свою технику и отправились в Россию пешком.
Очевидцы опубликовали видео с места событий, сообщает УНИАН.
На ролике видно, как девять оккупантов с вещами бросили тяжелую технику и возвращаются в Россию.
Местные спросили, не заминировали ли оккупанты территорию вокруг своей техники. Те заверили, что нет. Жители села поддержали решение военных РФ и пожелали им вернуться домой живыми.