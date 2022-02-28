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Volvo первым из автопроизводителей прекратил выпуск машин в России

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  • 28.02.2022, 19:23
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Volvo первым из автопроизводителей прекратил выпуск машин в России

Главной причиной в концерне назвали вторжение в Украину.

Шведский производитель грузовых автомобилей приостановил производство и продажи машин в России. Главной причиной называют вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Volvo Group в России производит примерно 3% от мирового объема своих машин и имеет один завод в стране.

"Теперь у нас есть немного больше ясности в отношении санкций и безопасности в регионе. Это означает, что все операции в России прекращаются", — сообщил один из топ-менеджеров компании, пожелавший остаться неизвестным. Представитель компании также добавил, что эта санкционная мера будет действовать неопределенный период времени.

Напомним, с начала вторжения России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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