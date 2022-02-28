Украинский нацгвардеец — русским солдатам: Бросайте технику и возвращайтесь домой
- 28.02.2022, 19:28
- 9,082
Вас обманули.
Военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив посоветовал оккупантам убираться из Украины, иначе «мы будем вас жечь и уничтожать».
Видеообращение опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает nv.ua.
"Пятые сутки мы уничтожаем русских оккупантов, пришедших к нам с оружием в руках, показать, что такое "русский мир". Русский мир, иди на х*й! Мы вас будем жечь, мы вас будем уничтожать. <. ..> Вы уже увидели, что это не 2014 год. Это не та армия, которая была тогда. Вас на*бали. Вы здесь умрете. Подумайте лучше, вернитесь живыми домой, оставьте свою технику здесь, потому что все равно она не доедет обратно. Мы обязательно победим", - сказал Маркив.
Российские военные терпят значительные потери во время масштабной агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли 5000 человек личного состава и сотни единиц техники.