Украинский нацгвардеец — русским солдатам: Бросайте технику и возвращайтесь домой 28.02.2022, 19:28

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Виталий Маркив

Фото:REUTERS

Вас обманули.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив посоветовал оккупантам убираться из Украины, иначе «мы будем вас жечь и уничтожать».

Видеообращение опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает nv.ua.

"Пятые сутки мы уничтожаем русских оккупантов, пришедших к нам с оружием в руках, показать, что такое "русский мир". Русский мир, иди на х*й! Мы вас будем жечь, мы вас будем уничтожать. <. ..> Вы уже увидели, что это не 2014 год. Это не та армия, которая была тогда. Вас на*бали. Вы здесь умрете. Подумайте лучше, вернитесь живыми домой, оставьте свою технику здесь, потому что все равно она не доедет обратно. Мы обязательно победим", - сказал Маркив.

Российские военные терпят значительные потери во время масштабной агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли 5000 человек личного состава и сотни единиц техники.

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