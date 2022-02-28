Утренние и вечерние торги на Мосбирже отменили вплоть до 5 марта 2 28.02.2022, 19:50

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Утренние и вечерние торговые сессии на Московской бирже не будут проводиться вплоть до 5 марта, объявил Банк России. При этом и днем 1 марта пока решено проводить торги только на валютном и денежном рынках: они откроются в 10:00 мск и продлятся до 19:00 мск, пишет РБК.

«Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации», — говорится в сообщении ЦБ.

Утренние торги на Мосбирже 28 февраля после обвала котировок в конце прошлой недели были отменены. При этом биржа отложила и начало основной торговой сессии на фондовом рынке, а затем Банк России объявил, что 28 февраля торгов акциями на Мосбирже не будет.

Санкт-Петербургская биржа 28 февраля проводила сделки в ограниченном режиме, только для профессиональных участников. Торги акциями иностранных компаний в обычном режиме начались там в 17:00, при этом сделки с бумагами, имеющими листинг на Лондонской фондовой бирже, решили не проводить.

На Лондонской бирже утром наблюдалось обвальное падение стоимости бумаг российских компаний. После открытия торгов их котировки рухнули. В частности, стоимость расписок Сбербанка упала сразу на 77% (до $0,93 за штуку, что стало новым историческим минимумом), бумаг НОВАТЭКа — на 75,9% (до $30,01), X5 Group — на 64,4%, «Газпрома» — на 60%, «Роснефти» — на 45,5%. В ходе дальнейших торгов стоимость бумаг несколько восстановилась.

Торги валютой на Мосбирже 28 февраля начались в 10:00 мск. Сразу после начала курс доллара вышел на новый исторический максимум, поднявшись с 83 руб. (на таком уровне торги закрылись в пятницу, 25 февраля) до 90 руб., а евро подорожал с 93 до 101 руб. После этого курсы остановились, упершись в установленные биржей предельные значения. Вскоре Мосбиржа подняла планку, однако курсы доллара и евро тут же подскочили до новых лимитов, 95,48 и 107,355 руб. соответственно. Примерно через полчаса история повторилась: Мосбиржа подняла лимиты — доллар и евро достигли их. Сначала биржевой курс доллара впервые в своей истории превысил отметку 100 руб., затем американская валюта подорожала до 106,445 руб., а европейская — до 119,685 руб. В четвертый раз рост оказался не столь интенсивным: доллар поднялся до 109,185 руб., а евро — до 122 руб., после чего оба начали корректироваться вниз.

К 18:10 мск курс доллара на Мосбирже составлял 97,34 руб., курс евро — 108,05 руб.

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