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Лунинчане выступили против войны

  • 28.02.2022, 19:54
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Лунинчане выступили против войны

Белорусы высказывают свою поддержку народу и армии Украины, осуждают агрессора.

Как сообщает cайт media-polesye.by, из разных населённых пунктов Лунинецкого района поступают сообщения о проводимых акциях против войны в Украине.

Подобные мероприятия проходили в воскресенье, а также сегодня. Снимок сделан на акции, проводимой в понедельник в 18.00

Люди протестуют против войны, высказывают свою поддержку народу и армии Украины, осуждают агрессора. Участники беседуют с прохожими о создавшейся ситуации.

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