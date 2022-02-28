Лунинчане выступили против войны
- 28.02.2022, 19:54
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Белорусы высказывают свою поддержку народу и армии Украины, осуждают агрессора.
Как сообщает cайт media-polesye.by, из разных населённых пунктов Лунинецкого района поступают сообщения о проводимых акциях против войны в Украине.
Подобные мероприятия проходили в воскресенье, а также сегодня. Снимок сделан на акции, проводимой в понедельник в 18.00
Люди протестуют против войны, высказывают свою поддержку народу и армии Украины, осуждают агрессора. Участники беседуют с прохожими о создавшейся ситуации.