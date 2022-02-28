В русскоязычном Харькове русских встречают «Джавелинами» 28.02.2022, 20:07

18,634

Чем обернулась для РФ война с Украиной.

Агрессия российских войск в Украине продолжается. Российские официальные ведомства в первые дни конфликта и вовсе заявляли, что “потерь нет”.

— Объективных данных по обеим сторонам у нас нет и быть не может, — рассказывает Еврорадио аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко. — Единственные данные, которым я могу доверять, это данные Bellingcat [интернет-издание, занимающееся журналистскими расследованиями о зонах военных действий. — Еврорадио]. Там заявляли, что потери русских в 2000 человек — это тот минимум, который они могут подтвердить. Сейчас публикуется достаточно много видео, где можно напрямую считать потери российских военных, в том числе там показываются военные документы. Очевидно, что потери русских есть и они измеряются тысячами.

— У России тысячи погибших, несколько сотен пленных по разным оценкам, — говорит директор украинского Института мировой политики Евгений Магда. — То, что их всех больше одного, можно увидеть на фото и видео, которые доступны всем в интернете. Я бы советовал не верить российской пропаганде. Спикер Минобороны России заявлял на третий день так называемой “специальной войсковой операции”, что их потери — один солдат. Это наглая ложь.

У Украины за четыре дня российской агрессии погибло 16 детей, сотни наших детей и мирных жителей. Ракеты попадали в детские садики, школы, жилые дома. В том числе, полагаю, ракеты, которые летели с территории Беларуси. И белорусам об этом стоит подумать.

Войска РФ на “концерте у Кобзона”, а не на концерте Газманова

Ранее пользователи русскоязычного сегмента интернета активно распространяли шутку о “распорядке дня псковских десантников”. Мол, взять Украину можно за один день и закончится это салютом и концертом Олега Газманова в Киеве. В 2022 году мем приобрёл совершенно другой окрас. Войска РФ вязнут в Украине. В чём причина?

— Они [россияне. — Еврорадио] сражаются не на своей земле. Многие из них срочники. Украинцы защищают свои территории, своих людей, — отвечает Евгений Магда. — И защищают не только Вооружённые силы, но и люди, которые живут на этой земле и вынуждены взять оружие в руки из-за российской агрессии. Это действительно народная война. Война, которую Украина будет вести столько, сколько будет необходимо.

Россия слишком самонадеянна. Она, по большому счёту, воевала в условиях технологического превосходства — в той же Сирии или Чечне. Сейчас Россия получила достойный ответ. Один из украинских лётчиков, “призрак Киева”, сбил уже десять российских самолётов.

— Однозначно можно сказать, что очень высокое моральное состояние как у украинской армии, так и у украинских граждан, — объясняет возникшие у российских военных трудности Вадим Можейко. — Никто не встречал русских с распростёртыми объятиями. Это, очевидно, показывает, как украинцам удаётся сдерживать превосходящего в военном и количественном смысле противника.

“В русскоязычном Харькове русских встречают “Джавелинами”

Переговоры о мире будут тяжёлыми, утверждают эксперты. Украина не намерена отдавать ни пяди своей земли, а Россия не может уйти с позором. Готовы ли украинцы сражаться и дальше, если дипломатия окажется бессильна?

— У Украины есть более чем шанс выстоять в войне — все эти четыре дня она именно это и демонстрирует, — считает Вадим Можейко. — На второй день никакого Киева и близко взять не удалось. Я не вижу, каких результатов добилась Россия в войне. Не захвачено никаких больших городов, территорий. Все новости о том, что Россия захватила какой-то мелкий населённый пункт, то это совершенно несерьёзный результат.

— То, что Украина выстоит в этой войне, — это очевидный факт. Кремль рассчитывал на блицкриг, — говорит Евгений Магда. — Но даже в Харькове, где много русскоязычных, российские войска встретили “Джавелинами” [противотанковыми гранатомётами. — Еврорадио], а не цветами. Вопрос в другом: насколько устойчивой будет Россия, если боевые действия такой интенсивности будут продолжаться? Если российские солдаты будут в мешках для трупов возвращаться домой во все уголки своей необъятной родины? Как там на это будут реагировать местные жители в контексте падения курса рубля, в контексте маленьких и больших неудобств?

“Нацистская Украина”, где президент — еврей

До сих пор среди некоторых белорусов и россиян бытует мнение о том, что, мол, “нацисты восемь лет бомбили Донбасс”, “били русских в Украине за русский язык”, и вот теперь украинцы за это отвечают. Российская пропаганда оправдывает вторжение и смерти освобождением Украины от нацизма.

Есть ли у людей основание так считать?

— Тот факт, что Путин опять рассказывает о необходимости денацификации [очистки Украины от якобы “нацистов”. — Еврорадио], про борьбу с какими-то нацистами в Киеве, это показывает на отсутствие у пропаганды каких-то новых нарративов, — объясняет Вадим Можейко. — Если в 2014 году, во время революции, когда был активен “Правый сектор”, было хотя бы понятно, на кого пропаганда показывает пальцем. Но сейчас всерьёз рассказывать о том, что Зеленский — это нацист [президент Владимир Зеленский — украинский еврей. — Еврорадио], то это надо быть совершенно оторванным от реальности.

300 000 чеченцев ждут сигнала

Чеченский политик — а в прошлом полевой командир Ичкерии — Ахмед Закаев предложил украинскому президенту помощь. Он заявил о готовности отправить на войну в Украину 300 000 (!) чеченцев, живущих в Европе. Для этого он попросил подписать договор, который позволит рассматривать чеченских добровольцев в контексте положений Женевской конвенции. Но согласится ли Зеленский?

— Что касается господина Закаева, то я думаю, что оно на сегодняшний момент будет иметь несколько иную форму. Президент Зеленский предложил сформировать интернациональное подразделение территориальной обороны. Я думаю, туда могут войти и чеченцы, — считает Евгений Магда.

На стороне России в Украине сейчас воюют солдаты из Чечни. На защите Украины стоит как минимум одно чеченское подразделение — добровольческий батальон “Крым”.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».