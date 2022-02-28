В Беларуси дорожает топливо

В Беларуси дорожает топливо10
- 28.02.2022, 20:09
- 16,894
На этот раз не на копейку.
Автомобильное топливо в Беларуси подорожает с 1 мартa, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима».
«С учетом высоких темпов роста цен на нефть и ростом волатильности на валютном рынке принято решение о проведении индексации цен с шагом до 2 копеек за 1 литр», — говорится в сообщении.
С 1 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 2,02 рубля, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 12 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 33 копейки, ДТ — 2 рубля 12 копеек.
Последний раз розничные цены на топливо повышались 16 ноября прошлого года.