В Беларуси дорожает топливо 10 28.02.2022, 20:09

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На этот раз не на копейку.

Автомобильное топливо в Беларуси подорожает с 1 мартa, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима».

«С учетом высоких темпов роста цен на нефть и ростом волатильности на валютном рынке принято решение о проведении индексации цен с шагом до 2 копеек за 1 литр», — говорится в сообщении.

С 1 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 2,02 рубля, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 12 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 33 копейки, ДТ — 2 рубля 12 копеек.

Последний раз розничные цены на топливо повышались 16 ноября прошлого года.

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