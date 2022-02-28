Рада готовит законопроект о конфискации всего российского имущества в Украине

Рада готовит законопроект о конфискации всего российского имущества в Украине7
- 28.02.2022, 20:17
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Парламент Украины, несмотря на войну, работает круглосуточно.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что народные депутаты собираются разработать законопроект о конфискации всего российского имущества в Украине, сообщает liga.net.
Об этом он сказал на согласительном совете украинского парламента, состоявшемся в понедельник вечером.
"В ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всего российского имущества, которое есть на территории нашего государства. Парламент Украины, несмотря на войну, работает 24/7 и готов принимать все необходимые в настоящее время решения", – заявил Стефанчук.