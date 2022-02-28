С какими проблемами столкнулись белорусские банки после введения западных санкций 1 28.02.2022, 20:28

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Лимит на покупку валюты, трудности с переводами и не только.

После введения Западом санкций в отношении российских и белорусских банков, наши соотечественники столкнулись с перебоями работы пластиковых карт. В первую очередь — те, кто пользуется ими за границей. Многим стали недоступны денежные переводы Western union и с карты на карту. А повышение ставки рефинансирования, как и еще одно решение Нацбанка, сделают более дорогими кредиты.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, с какими еще трудностями столкнулись клиенты из-за санкций и какие ограничения ввели сами белорусские банки.

«БелВЭБ»

В первый день войны в Украине банк перестал выдавать физлицам некоторые кредиты, а потом ограничил кредитные линии для и бизнеса. В тот же день у держателей карт Visa и MasterCard начались проблемы с их использованием за границей. А внутри страны карты клиентов банка работали с перебоями. Позже, по данным пресс-службы «БелВЭБ», эту проблему частично решили.

— К настоящему моменту доступны все операции по карточкам VISA, за исключением платежей в иностранных онлайн-сервисах (Яндекс, Wildberries, AIlExpress, Ozon), а также с использованием сервиса Apple Pay, — сообщили в банке.

А вот тем, кто едет за границу, в банке рекомендуют обналичивать часть средств со своих счетов.

«Сбер Банк»

25 февраля клиенты сообщали о проблемах с международными переводами и работой банковских карт. Пресс-служба банка заверяла, что «все системы и офисы работают в штатном режиме». Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах и банкоматах.

При этом банк уточнял, что временно переводы в иностранной валюте проходят в российских рублях. О том, теряет ли на конвертации что-то клиент, в сообщении банка ничего не говорилось.

«Технобанк»

С 25 февраля ограничены платежи по карточкам банка за границей, в том числе из-за ограничений, которые ввела платежная система Visa. В стране карточки работали, но снять наличные в не партнерских банкоматах можно только в белорусских рублях.

«Приорбанк»

С 24 февраля клиенты сталкиваются с трудностями в работе приложения банка. Следом начались проблемы с карточками Visa. Вскоре в банке сообщили, что ее решили, но в пятницу и субботу все еще встречались сбои в работе карт этой платежной системы.

Читатели сообщают, что не могут оплатить покупки на Wildberries — сервис выдает сообщение «Операция заблокирована банком, выпустившим карту».

В банке подчеркивают, что он не попал под санкции (он входит в австрийскую группу Raiffeisen Bank International), поэтому все валютные и другие операции клиентам доступны.

«РРБ Банк»

После ограничительных мер, принятых платежной системой Visa, клиенты с такими картами могут использовать их только внутри страны и только в белорусских рублях. Но и они не могут оплачивать покупки и услуги в Яндекс, Wildberries, AIlExpress, Ozon.

Не работают также переводы денег с карты на карту для владельцев Visa.

«Белинвестбанк»

26 февраля банк предупредил о том, что клиенты с картами Mastercard могут сталкиваться с трудностями за границей. Кроме того они больше не могут оплачивать услуги ряда зарубежных и международных онлайн-сервисов и рассчитываться по этим картам в кошельках Apple Pay, Samsung Pay, Xiaomi Pay. При этом карты Visa продолжают работать в этих платежных сервисах.

У держателей этих карты возможны проблемы с денежными переводами.

«Альфа-Банк»

«Альфа-Банк» 28 февраля предупредил, что в его приложении InSync теперь недоступны валютообменные операции с российским рублем. Конвертация долларов и евро продолжает работать, сообщила пресс-служба банка. Скорее всего, это связано с санкциями против Центрального банка России.

В то же время в банке утверждают, что санкции в отношении российского «Альфа-Банка» не коснулись его белорусской «дочки». «Мы самостоятельная финансовая организация, которая входит в консорциум «Альфа-Групп», объясняет это пресс-служба банка.

«МТБ Банк»

24 февраля банк установил лимиты на покупку валюты с использованием рублевых карт и пополнение рублями валютных карт. Но деньги с карт можно без проблем снимать в отделениях банка и банкоматах.

Банк предупредил о возможных сложностях для держателей карт Visa и Mastercard. «Ограничения могут повлиять на оплату покупок в предприятиях торговли и сервиса, сети интернет, а также на снятие наличных за границей и в устройствах иных банков. Возможны ограничения в работе платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay», — говорится в сообщении банка.

«Цептер Банк»

Банк перестал выдавать новые кредиты для физлиц по программам «Цептер Клуб», «Овердрафт на карту», «Цептер онлайн». Вместе с тем банк изменил ставки по вкладам.

«БНБ-Банк»

С 23 февраля не работает с системой денежных переводов Western Union как в своем банке, так и в сервисных офисах «БелВЭ», который является официальным представителем системы в Беларуси.

Так как спрос на иностранную валюту среди клиентов банка высокий, не исключено, что ее может не оказаться в отделении или банкомате. В этом случае просят писать заявление на получение наличных долларов или евро. «Как правило, это занимает несколько дней в зависимости от суммы», — говорится в сообщении банка.

«Дабрабыт»

Клиентам недоступны сервисы Apple Pay и Samsung Pay. За границей карты Visа и Mastercard не работают, но внутри страны ими все еще можно расплачиваться. Держатели карт, как и клиенты некоторых других банков, не могут оплачивать покупки и услуги некоторых международных онлайн-магазинов. Для переводов по картам в банке рекомендуют использовать систему «Расчет».

«Белагропромбанк»

С 25 февраля перестал выдавать розничные кредиты. Закрыта возможность получить такой кредит без поручителей, который раньше выдавался на 5 лет под ставку 21,25%. А также аналогичные онлайн-кредиты трех видов. Банк перестал выдавать кредитные карты «Суперсила», пишет officelife.media.

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