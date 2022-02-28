Оккупанты совершили авианалет на Бровары
- 28.02.2022, 20:43
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Пострадали шесть человек.
Российские оккупанты совершили авианалет на территорию Броваров.
Известно о пострадавших.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра Броваров Игоря Сапожко.
Как отмечает Сапожко, в результате авианалета пострадали шесть человек. Призывает граждан не покидать укрытие.
По всей видимости, кадры работы средств ПВО в районе Киева. pic.twitter.com/kAPFmiapZG— Станислав Валерьевич (@PussyRobbery) February 28, 2022