Британия закрыла порты для российских судов
- 28.02.2022, 20:51
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Ограничение также распространяется на суда, которые фрахтует РФ.
Власти Великобритании в связи с вторжением России в Украину запретили российским судам заходить в свои порты. Ограничение также распространяется на суда, которые фрахтует РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro News.
"Морской сектор имеет основополагающее значение для международной торговли, и мы должны сыграть свою роль в ограничении экономических интересов России и привлечении российского правительства к ответственности", - заявил министр транспорта Грант Шэппс в письме всем руководителям портов Великобритании.
По его словам, в условиях вторжения России в Украину министерство транспорта не считает подобающим для российских судов заходить в британские порты. Он добавил, что запрет распространяется как на суда, принадлежащие РФ, так и на те, которые она фрахтует или используется лицами, связанными с Россией.
Напомним, ранее Великобритания, ЕС и ряд других стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.