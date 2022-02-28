Ветеран АТО: Переговоры могут быть только о полном восстановлении территориальной целостности Украины 4 28.02.2022, 20:58

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Геннадий Друзенко

Тьма и свет не могут сойтись где-то посередине.

Юрист и ветеран АТО Геннадий Друзенко прокомментировал сегодняшние переговоры между Украиной и Россией:

— Сегодня, когда мы открываем для себя и мира настоящую мощь и величие Украины, когда враг деморализован и несет беспрецедентные потери, когда весь цивилизованный мир с восторгом смотрит на нас и наконец начал реально помогать нам драться с Россией, условиями мира может быть только полное восстановление территориальной целостности Украины в пределах 1991 года!

Да, я осознаю, что каждый день мы платим за нашу свободу жизнью наших героев и невинных жертв, разрушением нашей инфраструктуры и нарушением привычного течения жизни миллионов гражданских украинцев.

Но сейчас время истины. Свобода не бывает даром! Это же битва не только Украины и России. Это поединок свободы и рабства, человеческого достоинства и "бабы еще нарожают", демократии и автократий, света и тьмы.

И поэтому мы просто обречены победить. Потому что тьма и свет не могут сойтись где-то посередине. Как бы ни было трудно, мы должны выстоять и перейти в наступление. Время Крыма и Донбасса возвращаться в действительно родную гавань!

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