ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований10
- 28.02.2022, 21:35
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Также УЕФА разрывает спонсорский контракт с российским «Газпромом».
ФИФА и УЕФА отстранила от участия в соревнованиях все футбольные клубы России и национальную сборную страны-агрессора.
Соответствующие решения были приняты сегодня Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, сообщается на официальном сайте UEFA, пишет unian.net.
"Футбол здесь полностью един и в полной мере солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится", - говорится в сообщении.
Кроме этого, УЕФА разрывает спонсорский контракт с российским газовым монополистом "Газпромом".
"Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и Евро-2024", - говорится в сообщении.