Министр обороны Украины обратился к российским солдатам и офицерам

Министр обороны Украины обратился к российским солдатам и офицерам7
- 28.02.2022, 21:37
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У вас есть шанс начать новую жизнь.
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским солдатам и офицерам.
Обращение опубликовано на его странице в Facebook.
– Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам.
Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись.
Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах.
Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие.
Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими.
У вас есть шанс начать новую жизнь.
Сделайте выбор.
Выходите без оружия с белым флагом.
Скажите кодовое слово - «миллион».
Живите. Обнимите родных.
Для тех, кто продолжит вести себя как оккупант – пощады не будет, - сказал Резников.