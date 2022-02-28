Министр обороны Украины обратился к российским солдатам и офицерам 7 28.02.2022, 21:37

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Алексей Резников

У вас есть шанс начать новую жизнь.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским солдатам и офицерам.

Обращение опубликовано на его странице в Facebook.

– Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам.

Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись.

Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах.

Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие.

Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими.

У вас есть шанс начать новую жизнь.

Сделайте выбор.

Выходите без оружия с белым флагом.

Скажите кодовое слово - «миллион».

Живите. Обнимите родных.

Для тех, кто продолжит вести себя как оккупант – пощады не будет, - сказал Резников.

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