Хакеры взломали в РФ электрозаправки и разместили послания Путина 18 28.02.2022, 21:47

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Российские автолюбители в шоке.

Под Санкт-Петербургом в сторону Москвы на государственной электрозаправке взломано табло.

Отмечается, что табло показывает: «Путин х*йло! Смерть врагам! Слава Украине! Героям слава!».

«Смотрите, что тут на центре зарядки электромобилей на табло! Почитайте внимательно! Почитайте внимательно, что здесь написано! Это в России! «Слава Украине», «Героям слава», «Путин х…йло». Как такое может быть?!», - возмущается за кадром мужчина.

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