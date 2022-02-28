Хакеры взломали в РФ электрозаправки и разместили послания Путина

Хакеры взломали в РФ электрозаправки и разместили послания Путина18
- 28.02.2022, 21:47
- 15,776
Российские автолюбители в шоке.
Под Санкт-Петербургом в сторону Москвы на государственной электрозаправке взломано табло.
Отмечается, что табло показывает: «Путин х*йло! Смерть врагам! Слава Украине! Героям слава!».
«Смотрите, что тут на центре зарядки электромобилей на табло! Почитайте внимательно! Почитайте внимательно, что здесь написано! Это в России! «Слава Украине», «Героям слава», «Путин х…йло». Как такое может быть?!», - возмущается за кадром мужчина.