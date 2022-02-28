Команда Навального объявила кампанию гражданского неповиновения в РФ 1 28.02.2022, 22:13

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Алексей Навальный

Россиянам предложили выходить на акции протеста, военным - не выполнять преступных приказов.

Соратники Алексея Навального объявили об акциях гражданского неповиновения.

«Смысл гражданского неповиновения в том, чтобы показать: Путин ведет войну не от нашего имени. Мы против Путина и против войны. Несогласных с Путиным в России — большинство. (…) Нет какого-то одинакового для всех образа действий, но есть универсальный принцип: не молчите, не будьте равнодушными», – говорится в объявлении.

Команда Навального предлагает высказываться в соцсетях, выходить на акции протеста, переубеждать знакомых. Военным предлагается не выполнять преступных приказов, а тем кто работает на государство – отказываться от такой работы, при возможности.

Сторонники Навального объявили, что готовы компенсировать штрафы и просят присылать им важную информацию.

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