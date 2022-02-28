Министр обороны Украины назвал потери российских оккупантов за четверо суток 28.02.2022, 22:20

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Сотни солдат и офицеров рашистов оказались в плену.

За четверо суток потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет unian.net.

По его словам, сотни солдат и офицеров врага оказались в украинском плену.

"Многие из них - совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зазомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков является невысокой. Она становится совсем скудной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия.

И когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот – называет фашистами и требует убраться восвояси", - отметил глава Минобороны.

Он отметил также, что для Украины человеческая жизнь – высшая ценность.

"Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу Международного ІТ-сообщества. Она очень проста. Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации, если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ІТ-индустрии. Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, - приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта - пощады не будет", - отметил Резников.

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