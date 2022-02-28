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Shell отказался от сотрудничества с «Газпромом» и выходит из «Северного потока–2»

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  • 28.02.2022, 22:22
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Shell отказался от сотрудничества с «Газпромом» и выходит из «Северного потока–2»

Гендиректор Shell заявил, что шокирован гибелью людей в Украине.

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире британско-нидерландская Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе – из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2". Заявление опубликовано 28 февраля на сайте компании.

"Правление Shell сегодня объявило о намерении выйти из своих совместных предприятий с "Газпромом" и связанными с ним организациями, включая 27,5-процентную долю в объекте по производству сжиженного природного газа "Сахалин – 2", 50-процентную долю в "Салым Петролеум". Shell также намерена прекратить свое участие в проекте трубопровода "Северный поток – 2", – сказано в заявлении.

Гендиректор Shell Бен ван Берден заявил, что шокирован гибелью людей в Украине "в результате бессмысленного акта военной агрессии, который угрожает европейской безопасности".

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