Президенты восьми стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС 2 28.02.2022, 22:52

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Главы стран ЕС солидарны с Украиной и ее народом.

Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении в открытом письме призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз, пишет nv.ua.

Заявление опубликовано, в частности, на сайте президента Латвии. В нем президенты подчеркивают, что Украина «заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС», призывают государства-члены «консолидировать политическую поддержку Украины на наивысшем уровне», а институции ЕС — принять меры для «немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открыть переговорный процесс».

Президенты стран ЕС также выразили солидарность с Украиной и ее народом.

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