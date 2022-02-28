В белорусском спорте хватает людей с погонами: кого Лукашенко может отправить на войну 2 28.02.2022, 22:58

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Любовь Черкашина

Пойдут ли «ябатьки» на войну за режим отрабатывать раздаренные им должности и блага?

24 февраля Россия начала атаковать территорию Украины. Пошел ракетный обстрел крупнейших украинских городов – Киева, Харькова, Днепра, Одессы, а также других мест на территории страны, причем далеко не только на востоке, но и в крайне западных Луцке и Ивано-Франковске. Снаряды не раз приземлялись в жилых кварталах и даже домах. При этом с разных сторон на Украину также напали российские солдаты. Украинские войска бьются насмерть, но бои идут уже в столице страны – большая российская группа войск пересекла границу по суше и воздуху с территории Беларуси, пишет «Трибуна».

Цель режима Путина ясна – захват контроля над крупнейшими городами и Киевом и установление в Украине марионеточной «власти». Для этого он уже призывает украинских военных к предательству, а его войска готовы нарушать работу атомных электростанций и взрывать нефтяные и газовые объекты, что может вызвать экологическую катастрофу. По данным украинских властей на утро 26 февраля, погибли уже 352 гражданских лица, 14 из которых дети. Россия делает вид, что у нее нет потерь, хотя они массово зафиксированы на видео.

Беда Украины – вина и Беларуси, с чьей территории войска подступили к Киеву. С территории Беларуси летят в Украину несущие смерть вертолеты и ракеты. Лукашенко при этом пытается изобразить, что ни при чем, – мол, белорусские солдаты же не атакуют. Однако, во-первых, предоставление территории для агрессии – это все равно соучастие. Во-вторых, по различным инсайдам, Путин прощал пассивность только из-за референдума. Сейчас упорно ходят разговоры, что силовики Лукашенко вот-вот вступят в дело на стороне агрессора, изменив не только принципам добрососедства, но и Родине.

К России и Беларуси стали массово применять и спортивные санкции – это родило нелепый момент, когда свое непонимание отстранений со словами: «Мы здесь и не принимаем участия в военной операции. Мы спортсмены – не солдаты», – высказал тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, который действительно не солдат, а целый офицер войск российской нацгвардии.

А ведь в белспорте хватает людей, имеющих воинские звания. Их не раз восхваляли в их подразделениях и военизированных организациях – пришла ли пора ответить взаимностью и отправиться на фронт, в поддержку которого вписался режим?

Как и большинство видных спортсменов, Богданович служит на стыке МВД и армии – во внутренних войсках (теоретически может надевать и милицейскую, и армейскую форму). Вообще они на то войска и внутренние, чтобы действовать в пределах Беларуси – например, избивать протестующих во время мирных митингов. Но Россия закинула в Украину и росгвардейцев, и омоновцев – так что внутренним войскам, пожалуй, самым «натасканным» на реальное применение силы, тоже вполне может светить фронт.

Богданович – один из самых лояльных к нынешнему режиму представителей белспорта. Поход на «тайную инаугурацию» и подпись под провластным письмом открыли олимпийскому чемпиону дорогу к новым должностям: Богданович в 2021-м стал главной Федерации хоккея, первым заместителем председателя центрального совета БФСО «Динамо» (отвечает за организацию подготовки спортивного резерва) и вошел в состав обновленного исполкома НОК Беларуси.

Четырехкратный чемпион мира по самбо также является подписантом провластного письма спортсменов и верным адептом Лукашенко. А еще Рыбак числится в списках тех, кто причастен к репрессиям и запугиванию спортсменов: по данным Белорусского фонда спортивной солидарности, в 2020-м он был в составе «группы запугивания» замминистра спорта Михаила Портного, которая без приглашения приходила домой с «профилактическими» беседами в стиле 90-х к атлетам, которые активно высказывали свою гражданскую позицию.

И, как и в случае с Богдановичем, за свои старания Рыбак был вознагражден – стал главным тренером сборной Беларуси по самбо, сменив на посту Дмитрия Базылева, оставившего подпись под обращением за честные выборы и против насилия, а еще получил новые погоны.

Любовь Черкашина, капитан

Женщин, посланных Россией на фронт, вроде бы пока нет. Но в Беларуси Лукашенко чего только ни бывает!

Бронзовая призерка ОИ-2012 пришла в политику в 2015 году: гимнастка стала доверенным лицом Лукашенко на президентских выборах, а потом побывала на инаугурации (тогда еще не тайной). Ее взгляды не поменяли события августа 2020-го – после выборов она появлялась на провластных митингах и автопробегах, а в декабре подписала провластное письмо спортсменов.

Новую теплую должность Черкашина не получила, но сохранила позиции в исполкоме НОК, где работает с момента окончания карьеры в 2012-м. А о том, что у нее по сей день сохраняется и воинско-милицейское звание, мы узнали примерно год назад из календаря МВД.

Алина Талай, капитан

Легкоатлетка – более редкий случай приписки к Спортивному комитету непосредственно Вооруженных сил РБ, к милиции она отношения не имеет.

После выборов 2020-го решила не примыкать ни к тем, кто проявил свою гражданскую позицию, выходил на протесты и жестко мочил режим, и ни к тем, кто за этот режим вписался и любой ценой хотел показать свою преданность – Талай никак не высказалась по поводу происходящего в стране. Хотя еще пару лет назад спортсменка говорила, что цвета Беларуси – бело-красно-белые.

А еще в 2021 году Талай пропустила Олимпиаду в Токио. Но причиной стала не политика, а травма.

Анастасия Мирончик-Иванова, лейтенант

Ярая поклонница Александра Лукашенко. После выборов-2020 и насилия со стороны силовиков в адрес мирных протестующих прыгунья предложила нам всем «быть добрее, гуманнее, замечать хорошее и жить позитивом», не сомневалась в честной победе Лукашенко, подписалась под провластным письмом и частенько мелькала на различных прорежимных мероприятиях.

А вот со спортивными результатами у Мирончик-Ивановой все не очень хорошо: на Олимпиаде атлетка даже не прошла квалификацию, а на стартах «Бриллиантовой лиги» не входила и в топ-5, ограничившись триумфами на чемпионатах Беларуси без достойных соперников.

В августе 2021-го Мирончик-Иванова пыталась сделать «военную тайну» из своего звания – хотя оно было за несколько месяцев до того раскрыто все в упомянутом календаре.

Ванесса Колодинская, лейтенант

Бронзовая призерка Токио-2020 и единственная из белорусских топ-борцов, не подписавшая провластное письмо спортсменов. Зато это сделал ее отец Валерий Колодинский – тренер женской сборной Беларуси по спортивной гимнастике. Правда, и против нынешней власти борчиха не высказывалась и даже засветилась на приеме спортсменов у Лукашенко.

Максим Недосеков, младший сержант

Даже не верится, что все заслуги перед системой Недосекова ценятся таким низким званием – но именно такая информация содержится на сайте Вооруженных сил.

Еще один бронзовый призер Токио и еще один завсегдатай провластных тусовок. Уже сейчас 24-летний атлет строит будущего белорусского политика: вовсю расхваливает режим в стране, прием у Лукашенко ставит выше тренировок, активно агитировал за поправки в конституцию.

А еще Недосеков не так давно высказался по поводу событий, происходящих в Украине. Что же он будет делать, если все-таки призовут на фронт?

Еще ряд белорусских спортсменов, имеющих звания: например, чемпионка мира по тайскому боксу Алена Лешкевич (лейтенант), чемпион мира по самбо Иван Анискевич (старший лейтенант), чемпионка Европы по пулевой стрельбе Виктория Чайка (майор), олимпийские призерки по гребле Марина Литвинчук и Надежда Попок. Беспокоитесь, что в списке так мало мужчин? На самом деле их хватает, просто имена не такие известные: борцы (Александр Гуштын, например), стрелки (Виталий Бубнович, Юрий Щербацевич), гребцы (Илья Федоренко, Евгений Золотой, Никита Бориков и так далее) – на фронте все могут пригодиться.

Также есть те, кто числится в спортивном комитете ВС в качестве спортсменов-инструкторов: тут и Динара Алимбекова, и Антон Смольский, и Анастасия Прокопенко. А во имя войны кто его знает, что может быть.

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