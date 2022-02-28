Международная федерация хоккея отстранила от турниров сборную Беларуси 28.02.2022, 23:39

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Отстранен также от участия в континентальном кубке ХК «Гомель».

Российские и белорусские сборные и клубы временно отстранены от соревнований Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом говорится на сайте федерации.

Во время внеочередного заседания, состоявшегося в понедельник, 28 февраля, совет IIHF решительно осудил войну в Украине.

Результатом этого стала приостановка участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в каждой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях IIHF до дальнейшего уведомления.

Кроме того, в IIHF решили:

лишить Россию прав на проведение чемпионата мира среди юниоров;

запретить участие в континентальном кубке IIHF хоккейного клуба «Гомель»;

лишить юниорские сборные Беларуси и России участия в чемпионат мира по хоккею среди юношей до 18 лет в 2022 году.

В федерации были потрясены кадрами войны в Украине.

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