Европа присоединит Украину к своей энергетической системе 28.02.2022, 23:45

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Энергосистема Европы протянется от Мариуполя до Лиссабона.

28 февраля министры энергетики стран ЕС поддержали ускоренную интеграцию Украины в энергетическую систему Европы. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба государственной компании Укрэнерго со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, пишет liga.net.

По словам Еврокомиссара, синхронизация украинской и европейской энергосистем – это стратегическая инициатива, повышающая энергетическую независимость Украины.

Таким образом, ЕС будет в дальнейшем сотрудничать с ENTSO-E (консорциум операторов электрических сетей стран Европы) для скорейшего присоединения украинской энергосистемы к европейской, добавила она.

"Энергосистема Европы протянется от Мариуполя до Лиссабона. К этому решению Укрэнерго и вся энергетическая отрасль готовилась шесть лет. За это время мы инвестировали более 700 млн евро в развитие электроэнергетической инфраструктуры, укрепили киберзащиту энергообъектов, выполнили все ключевые технические условия. ENTSO-E", – процитировала пресс-служба Укрэнерго главу правления компании Владимира Кудрицкого.

По данным министра энергетики Германа Галущенко, синхронизация продлится до двух недель. По его мнению, объединение энергетических систем Украины и Европы это важный процесс для стабильной работы обеих систем.

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