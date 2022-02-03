США больше не называют вторжение России в Украину «неминуемым»2
- 3.02.2022, 8:03
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему.
Администрация президента США Джо Байдена больше не использует определение "неминуемое" применительно к возможному вторжению России в Украину, хотя и считает, что оно может произойти "в любой момент". Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 2 февраля, сообщает dw.com.
Это слово "посылало сигнал, который мы не намеревались посылать - будто мы знаем, что президент Путин уже принял решение", пояснила Псаки отказ от понятия "неминуемое". По ее словам, администрация США по-прежнему полагает, что Путин расположил войска таким образом, что Россия может "вторгнуться в любой момент" на территорию Украины. В то же время Джен Псаки отметила, что американские власти "не знают, принял ли он решение".
В ходе брифинга на прошлой неделе Псаки заявила, что вторжение в Украину российских войск, сосредоточенных у ее границ, может быть "неминуемым". Это вызвало критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который призвал не сеять панику.
На Западе опасаются, что наращивание численности российских войск на границе с Украиной свидетельствует о подготовке России к военной агрессии против соседней страны. По данным западных спецслужб, в регионах у границ Украины могут находиться до 120 тысяч военнослужащих РФ. Целая серия переговоров с Москвой на различных площадках в январе не привела ни к какому результату.