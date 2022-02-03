Блеф Кремля разоблачен 1 Джерард Роланд

3.02.2022, 8:12

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Реакция Запада загнала Путина в угол.

Путина загнали в угол. Если он не нападет на Украину, его сочтут слабым, но если нападет, это может дорого обойтись России

Окружив Украину стотысячным войском и выдвинув требование признать ее входящей в сферу влияния России (а также официально заявить, что Украина никогда не будет принята в НАТО), Путин думал, что заработает очки, но вместо этого загнал себя в угол, создав очень опасную ситуацию в Восточной Европе.

Путин думал, что эта демонстрация военной мощи и дипломатической жесткости придаст ему вес на переговорах и даст возможность добиваться уступок от Запада. Вместо этого западные страны, в основном США и Великобритания, и НАТО, раскрыли его блеф. Они делали это, распространяя разведданные о том, когда россияне вторгнутся в Украину, кого они могут поставить премьер-министром и какая провокация станет предлогом для вторжения.

Они также заявили о желании дать отпор и применить жесткие санкции против России в случае вторжения. Эти действия равносильны разоблачению путинского блефа и напоминают, хоть и слегка менее трагично, действия президента Кеннеди, разоблачающего блеф Хрущева в кубинском ракетном кризисе.

Путина загнали в угол. Если он не нападет на Украину, его сочтут слабым, но если нападет, это может дорого обойтись России — огромной стране с сильной армией, но с экономикой, масштабы которой такие же, как у Бенилюкса, а население — меньше, чем у Бангладеш.

Реакция Запада действительно увеличила напряженность, загнав Путина в угол, поскольку это могло вынудить его вторгнуться в Украину (и все еще может!) и столкнуться со всеми последствиями этого шага. Однако похоже, что Путин, всегда являвшийся мастером тактики, нашел выход. Сегодня, после встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, он на пресс-конференции обвинил Запад в попытке «спровоцировать Россию к началу конфликта в Украине». Трудно найти пример большего цинизма, ведь Россия сама начала конфликт в 2014 году, вторгнувшись в Крым и часть Восточной Украины.

Тем не менее, этот новый поворот конфликта призван сохранить его лицо: Запад провоцирует нас, россиян, на вторжение в Украину, но мы не сдадимся. Поэтому вовсе не вторжение станет победой России. Таким образом, вместе с продолжением дипломатических переговоров этот тезис может стать для Путина выходом, позволяющим избежать очень рискованного вторжения в Украину.

Если именно таким будет результат, то путинский блеф будет разоблачен, и урок будет заключаться в том, что твердость с автократами, такими как Путин, окупается. Даже если дальнейшее вторжение России в Украину будет отложено, разломы по-прежнему останутся очень глубокими и опасными.

Джерард Роланд, «Фейсбук»

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