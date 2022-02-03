В Минске «Газель» врезалась в автомобиль скорой помощи 1 3.02.2022, 8:27

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Авария произошла на Долгиновском тракте.

Микроавтобус не пропустил автомобиль скорой медицинской помощи и столкнулся с ним, сообщили в ГАИ Минска.

Авария произошла днем 2 февраля на Долгиновском тракте в Минске. Предварительно установлено, что 42-летний водитель «Газели», выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в автомобиль скорой медицинской помощи, в котором перевозили женщину с грудным ребенком.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

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