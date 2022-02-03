Показали 9 Андрей Зубов

3.02.2022, 8:50

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Андрей Зубов

Мускулы сдулись, а подмокшая картинка расплылась в февральской ледяной воде.

Американский посол в Москве вручил официальный ответ США и НАТО по поводу требования Кремля дать ему "железобетонные гарантии" нераспространения НАТО на Восток и "сматывания манаток НАТО" на рубежи 1997 года (слова замминистра иностранных дел Сергея Рябкова). Гарантом путинского ультиматума стала 120 тысячная русская армия, сосредоточенная у границ Украины, а ее дипломатическим оформлением слова российского представителя в ОБСЕ Александра Лукашевича, что "мир любой ценой нам не нужен". Стало быть, если отказ - то война.

И вот - дан официальный ответ, который Запад предпочел оставить закрытым для публики и прессы, чтобы легче было вести переговоры дальше и не позволить русскому ружью выстрелить. Но г-н Путин сам на встрече с венгерским премьером Орбаном раскрыл карты. На наши главные предложения НАТО ответила отказом - сказал он. Что же, нам воевать с НАТО, если Украина решится воссоединить Крым? Воевать с НАТО Путину явно расхотелось.

После того, как Путин раскрыл карты, дальнейшая секретность была бессмысленной и El Pais опубликовала подлинники ответов, данных Западом Кремлю. В них действительно путинский ультиматум отвергается со всей решительностью, но и делаются важные предложения по взаимному контролю над ракетными установками - НАТОвскими в Румынии и Польше, российскими - на территории России и Белоруссии. На территории Украины НАТО готова не разворачивать эти ракетные комплексы.

То есть безумные требования Кремля отвергнуты (при этом несколько раз документ напоминает - вы же сами выстраивали ту систему безопасности, которую ныне хотите разрушить), но практические предложения к переговорам Путину сделаны.

За прошедшие полтора месяца Запад достиг очень важных целей - он пришел к полному единодушию в отношении России и он нашел ту болевую точку, давя на которую можно остановить любую российскую агрессию.

Единодушие достигло такого уровня, что политики разных фракций и партий Запада обвиняют друг друга в пособничестве Путину, а те в ответ - мы еще больше чем вы противостоим ему. И действительно противостоят все - вплоть до Эрдогана. Если русские войска не уйдут от границ Украины, Северный Поток-2 никогда не войдет в строй, а газ Европа будет брать из иных источников. С этим германские социал-демократы теперь не менее согласны, чем демократы в Вашингтоне. Сейчас на Западе явно идет борьба за звание самого "крутого" борца с путинской экспансией.

И именно эта борьба позволила найти болевую точку, давя на которую можно всегда заставить Кремль остановиться. Ничего нового тут нет, об этой точке говорил и продолжает говорить Алексей Навальный. Все дело в решимости Запада. Еще недавно такой решимости не было и многие хотели, закрыв глаза на зло, урвать сладкий кусок в отношениях с Россией. Теперь такие если и есть то затаились. Общества Запада обозлены на кремлевское хамство и грубость не на шутку. За "манатки", за "железобетонные гарантии", за бряцание бомбой, и даже за уход Небензи с заседания Совбеза ООН держась за живот, надо отвечать. Такое быстро не забывается. Репутация российской власти испорчена вконец.

И теперь собственность Путина, его детей, его друзей, их капиталы, их недвижимость - под ударом. Сладкий мир, которые они создавали для себя в Лондоне и Биаррице, на "Лазурке" и в той же Испании может закончиться почти мгновенно. Об этом говорят уже более чем серьезно. Это вам не Крым аннексировать, за нынешние угрозы придется платить по полной цене. А на естественные жертвы Запад теперь готов.

Да и вся углеводородная торговля с Россией теперь под вопросом. Конечно, дешевый русский газ в Европе - благо, но военные угрозы и превращение этого блага в орудие давления, обесценивают его. До декабря 2021 в мире спорили - что такое Северный Поток - коммерческий проект или политическое оружие. Когда газовые резервуары Европы вдруг опустели этой зимой, ответ стал ясен. И теперь идут переговоры с Катаром. А ведь нефть и газ - это главный источник не нашего общего блага, а их миллиардов. На эти деньги строятся их дворцы, покупаются им яхты, скупаются для них акции доходных западных фирм, да и футбольные клубы. На деньги китайского союзника так не разживешься.

Так что, по русской поговорке, разбудил Путин лихо, когда было оно тихо. А теперь, уверен, не знает что делать.

Вернуться к своей политике 20-летней давности, когда он обсуждал вхождение России в НАТО, а не железобетонные гарантии безопасности, мой сверстник уже не способен. Начинать войну с Украиной теперь совершенно бессмысленно. Запад един - Россия будет обрушена за считанные дни. Оставить все как есть - значит оказаться на дне вместе с Ираном и стать совсем уж бесправной провинцией Китая - хороший эпилог через 160 лет к Пекинскому договору.

Вот к чему приводит безответственная и безумная политика. Откровенно не знаю, что посоветовать Кремлю. Он сжег все мосты. Куда смотрели вы, господа коллеги - Лавров, Небензя, Лукашевич, Рябков? Неужто только в рот главного?

А ведь начиналось все ради красивой картинки в отечественных СМИ, ради того, чтобы показать, какие мы "мачо". Показали. Мускулы сдулись, а подмокшая картинка расплылась в февральской ледяной воде.

Но слава Богу, что хватило ума не начинать войну. Худой мир все же бесконечно лучше ссоры. Не так ли, г-н Лукашевич?

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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