Ученые нашли экзопланету, атмосфера которой напоминает земную 3.02.2022, 8:54

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фото с сайта: chslovo.com

Она больше Юпитера в 1,6 раза.

На протяжении нескольких лет специалисты занимаются изучением экзопланеты WASP-189b. Она расположена на расстоянии 322 световых лет от нашей планеты и считается одной из наиболее экстремальных объектов, которые были зафиксированы учеными.

Об этом сообщает ScienceAlert.

WASP-189b больше Юпитера в 1,6 раза. Из-за того, что экзопланета расположена слишком близко к своей звезде, на полный оборот уходит всего 2,7 дня. На поверхности фиксируется температура 3200 градусов по Цельсию, что намного выше, чем у многих звезд.

Несмотря на столь экстремальные погодные условия, WASP-189b стала первой, на которой удалось обнаружит отдельные слои в атмосфере. Все они обладают определенными характеристиками, а также уникальным химическим составом. Йенс Хоймайкерс из Университета в Лунде отметил, что ранее эксперты считали, что экзопланеты могут иметь атмосферу только с одним однородным слоем. Но проведенные в последнее время исследования продемонстрировали, что даже газовые планеты обладают весьма сложной трехмерной структурой.

WASP-189b входит в число объектов, которые получили название горячих юпитеров. Моделирование показывает, что газовые гиганты не могут находиться к родительской звезде на таком небольшом расстоянии. Несмотря на это, из 5000 экзопланет сегодня 300 относятся к горячим юпитерам. Если данные планеты будут изучены более подробно, то удастся получить дополнительную информацию о планетарных системах.

Атмосфера экзопланеты WASP-189b состоит из облаков таких газов, как ванадий, титан, железо, марганец и хром. Интересным моментом стало то, что удалось обнаружить даже следы оксида титана. Ранее он никогда не фиксировался при изучении атмосфер экзопланет. Стоит отметить, что оксид титана также можно редко встретить на Земле, но именно на WASP-189b вещество помогает в формировании атмосферы.

Ранее мы писали, что астрономы обнаружили планету, где год длится всего 8 часов. Специалисты некоторое время назад провели исследование, которое позволило обнаружить экзопланету GJ 367b. Это еще один важный шаг в поисках планеты, которая максимально напоминает Землю.

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