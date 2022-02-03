Сенат США готовит превентивные санкции против РФ 3.02.2022, 9:15

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Вашингтон не будет ждать, пока Россия нападет.

В Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США вплотную приблизились к соглашению между демократами и республиканцами по законопроекту о "превентивных санкциях" против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в среду сенатор Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Ее выступление транслировалось онлайн, сообщает korrespondent.net.

"Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцем комитета по иностранным делам по законопроекту, который рассмотрит возможность превентивных санкций - таких, которые мы сможем ввести в ответ на то, что мы уже видели от России в том, что касается ее агрессивного поведения", - сказала она.

В свою очередь член комитета по международным отношениям республиканец Роб Портман отметил, что документ, который будет принят при двухпартийной поддержке, будет предусматривать разноплановую помощь Украине.

По его словам, речь идет о том, чтобы поделиться с Украиной некоторыми передовыми практиками, над которыми работали в США для защиты инфраструктуры от кибератак. Кроме того, Соединенные Штаты могут работать как с неправительственными организациями, так и с властями, чтобы "противостоять лжи и пропаганде, которые постоянно распространяются и являются частью усилий по дестабилизации".

Портман также подчеркнул, что США активно взаимодействуют с Германией и другими странами Европы по вопросу энергетической безопасности.

"Соединенные Штаты и наши союзники по всему миру, включая Ближний Восток, готовы предоставить больше сжиженного газа и других видов энергии. И это могло бы помочь снизить зависимость от российского газа", - сказал сенатор.

При этом он выразил убеждение, что не следует ждать, пока Россия нападет, а уже потом вводить санкции: "Смысл в том, чтобы удержать Россию от этой ужасной ошибки, последствия которой была бы разрушительна".

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