Спутники показали, где в Беларуси размещены российские «Искандеры» 3 3.02.2022, 9:23

5,952

Военная группировка РФ в нашей стране растет.

Группировка российских войск у границ с Украиной, в том числе в Беларуси, продолжает укрепляться. Это, как утверждает американская корпорация Maxar, следует из сделанных ею в последнюю декаду января спутниковых снимков, на которых запечатлены места сосредоточения российских военных, сообщает «Голос Америки».

Как говорится в сообщении компании, которое цитируют, в частности, CNN и Reuters, снимки свидетельствуют о повышении уровня боеготовности по сравнению с предыдущей серией снимков, опубликованной 19 января.

В частности, в местах расположения войск в западных регионах России, в аннексированном Крыму и в Беларуси на снимках видны армейские палатки, что означает, что в полевые лагеря прибывает не только военная техника, но и личный состав. Также отмечается увеличение российской группировки в Беларуси. На снимках, в частности, видны российские ракетные комплексы «Искандер».

🇧🇾🇷🇺⚡️Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые фото с территории Беларуси, на которых запечатлены ракетные комплексы "Искандер" с радиусом стрельбы до 500 км pic.twitter.com/7j1s0pysqU — Zilla (@Zilla57826895) February 1, 2022 Obuz-Lesnovsky training area, south-central Belarus. Troop camps with tents are visible. These are battle groups. 📸: @Maxar pic.twitter.com/3uaPnUb780 — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

В Беларуси с 10 до 20 февраля должны пройти масштабные российско-белорусские учения «Союзная решимость». Минобороны России подтвердило отправку туда российских военных и техники, в том числе с Дальнего Востока.

Украина и страны Запада, однако, опасаются, что с территории Беларуси российские военные могут атаковать Украину – в том случае, если российское руководство примет решение о вооружённом вторжении в эту страну.

Аналитики из группы Conflict Intelligence Team в среду отметили, что в последние дни в разных регионах России на автомобильных и железных дорогах заметили технику войск национальной гвардии, входящих в состав Росгвардии. В частности, видео с ней были сняты в Архангельской области и Карелии – далеко от границ с Украиной, - но также и в Липецкой и Тульской областях. «Пока что мы не наблюдали размещения росгвардейцев в лагерях или населённых пунктах у границ Украины. Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна», – отмечает CIT, подчёркивая, что в случае масштабного вторжения в Украину Росгвардия может использоваться для контроля занятых населённых пунктов и линий снабжения.

По оценкам стран Запада, у границ с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что дипломатические усилия, предпринятые союзниками Киева, помогают предотвратить вторжение, однако «худший сценарий всё ещё не исключён». При этом, по словам Кулебы, Украина по-прежнему не наблюдает такой концентрации российских сил, которая свидетельствовала бы о близком вторжении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».