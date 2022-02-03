Тайны пхеньянского двора 1 Василий Головнин

3.02.2022, 9:33

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фото: ap

Об этом никто бы не узнал, если бы не проговорилось Центральное телевидение Северной Кореи.

Еще немного о тайнах пхеньянского двора – на торжественном концерте по случаю только что наступившего Нового года по лунному календарю неожиданно объявилась опальная тетка нынешнего великого правителя КНДР Ким Чен Ына – Ким Ген Хи. Об этом никто бы не узнал, если бы не упомянуло Центральное телевидение Северной Кореи, которое, как мы понимаем, просто так ничего не сообщает.

Теперь кровавый контекст: муж тетки вождя, некогда почти всесильный серый кардинал, был обвинен в измене, в попытке государственного переворота, еще много в чем – и в декабре 2013 года казнен. Он явно считал, что сможет быть старшим наставником молодого лидера КНДР, который только-только в декабре 2011 года занял престол после смерти своего отца, второго в династии Кимов. Муж тетки был высокомерен, слишком увлекся установлением связей с Пекином и не заметил, с кем связался.

Молодой Ким, третий в династии, устроил все в лучших сталинских традициях и попутно с казнью надменного дурака каленым железом выжег прокитайскую фракцию в пхеньянской элите. Поскольку прекрасно понимал, что Пекин очень хотел бы заменить его на свою марионетку.

Теперь страхи позади, репрессии в верхах вроде бы потеряли размах, а с Китаем восстановлены отношения – там тоже поняли, что от добра не ищут. 75-летняя тетка, кстати, после казни мужа исчезла. На ее счет ходили, понятное дело, разные интересные слухи, но на похожем мероприятии в январе 2020 года она уже появлялась и была публично названа в официальном отчете.

Нынешнее явление тетки, как полагают, связано с необходимостью и с этого угла подчеркнуть нерушимость и святость божественной семьи правителей КНДР. Даже с учетом отдельных ошибок некоторых ее представителей. Это важно, поскольку на нынешний год приходится два священных праздника – 16 февраля будет отмечаться 80-летие Ким Чен Ира, ныне покойного отца нынешнего вождя. А 15 апреля Народно-демократическая республика встретит 110-летие своего основателя – железного генералиссимуса Ким Ир Сена, основателя династии. Нужно сплочение перед лицом врагов!

Василий Головнин, Facebook

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