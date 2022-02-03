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Тайны пхеньянского двора

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  • Василий Головнин
  • 3.02.2022, 9:33
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Тайны пхеньянского двора
фото: ap

Об этом никто бы не узнал, если бы не проговорилось Центральное телевидение Северной Кореи.

Еще немного о тайнах пхеньянского двора – на торжественном концерте по случаю только что наступившего Нового года по лунному календарю неожиданно объявилась опальная тетка нынешнего великого правителя КНДР Ким Чен ЫнаКим Ген Хи. Об этом никто бы не узнал, если бы не упомянуло Центральное телевидение Северной Кореи, которое, как мы понимаем, просто так ничего не сообщает.

Теперь кровавый контекст: муж тетки вождя, некогда почти всесильный серый кардинал, был обвинен в измене, в попытке государственного переворота, еще много в чем – и в декабре 2013 года казнен. Он явно считал, что сможет быть старшим наставником молодого лидера КНДР, который только-только в декабре 2011 года занял престол после смерти своего отца, второго в династии Кимов. Муж тетки был высокомерен, слишком увлекся установлением связей с Пекином и не заметил, с кем связался.

Молодой Ким, третий в династии, устроил все в лучших сталинских традициях и попутно с казнью надменного дурака каленым железом выжег прокитайскую фракцию в пхеньянской элите. Поскольку прекрасно понимал, что Пекин очень хотел бы заменить его на свою марионетку.

Теперь страхи позади, репрессии в верхах вроде бы потеряли размах, а с Китаем восстановлены отношения – там тоже поняли, что от добра не ищут. 75-летняя тетка, кстати, после казни мужа исчезла. На ее счет ходили, понятное дело, разные интересные слухи, но на похожем мероприятии в январе 2020 года она уже появлялась и была публично названа в официальном отчете.

Нынешнее явление тетки, как полагают, связано с необходимостью и с этого угла подчеркнуть нерушимость и святость божественной семьи правителей КНДР. Даже с учетом отдельных ошибок некоторых ее представителей. Это важно, поскольку на нынешний год приходится два священных праздника – 16 февраля будет отмечаться 80-летие Ким Чен Ира, ныне покойного отца нынешнего вождя. А 15 апреля Народно-демократическая республика встретит 110-летие своего основателя – железного генералиссимуса Ким Ир Сена, основателя династии. Нужно сплочение перед лицом врагов!

Василий Головнин, Facebook

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