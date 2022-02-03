Простит ли Путин Лукашенко «бомбардировку» Калининграда? 7 3.02.2022, 9:43

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фото: getty images

Глава Кремля «совершенно случайно» в экстренном порядке встретился с Мазепиным.

С 7 февраля режим в Беларуси запрещает железнодорожный транзит из Литвы нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений.

В прошлый раз, когда такая угроза от Лукашенко была озвучена, российская сторона озаботилась своим положением, из-за которого могла оказаться в зимнее время без связи с Калининградом, пишет телеграм-канал CYNIC.

Теперь ситуация не изменилась - по-прежнему "удар" будет наноситься в большей степени по Кремлю, чем по Литве. Довольно спорное решение от "братского режима" "двух главных союзников".

Но это еще не все.

Индия задумалась о покупке у Беларуси миллиона тонн калийных удобрений

Для продажи удобрений БКК может открыть счет в рупиях в индийском госбанке, так как из-за санкций торговля в долларах и евро заблокирована.

Удивительного в схеме ничего нет.

Но, и что наиболее важно, сразу после объявления о санкциях Мазепин совершенно случайно в экстренном порядке встретился с Путиным. Речь шла о калии через "Урал", из-за чего сам Мазепин мог стать одним из монополистов на европейском рынке. Естественно Лукашенко должен был торговаться с Мазепиным по внутрироссийской цене, из-за чего Беларусь фактически теряла всю прибыль.

Как выяснилось, объемы такой сделки достаточно ограничены, однако Лукашенко изначально никакого торга с Мазепиным так и не планировал - он искал обходной путь, чтобы вновь исполнить "геополитический шпагат". Нашел Индию.

Это означает, что Беларуси придется продавать калий по сниженным ценам (Индия не будет платить по курсу Клайпеды), но отток с европейского рынка беларуского поставщика без российского "крюка" вызовет рост цен на калий в Европе. В случае полного крюка через Мазепина прибыль бы прилипала к кремлевским кошелькам, Лукашенко бы терял еще больше денег (договор Беларусь-Индия предполагает более высокую цену, чем договор по внутрироссийской цене), а цена в Европе сохранялась бы на прежнем уровне с незначительными колебаниями.

В принципе, ситуация с "соседом по окопу" достаточно знаковая - Лукашенко в качестве мести Европе бомбанул по Калининграду и плюнул в Мазепина.

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