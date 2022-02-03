США перебрасывают в Польшу и Румынию три тысячи военных 1 3.02.2022, 10:00

фото: epa

Информацию подтвердил официальный представитель Пентагона.

В страны Центральной и Юго-Восточной Европы в ближайшее время будут отправлены три тысячи американских военных — для укрепления безопасности стран НАТО в связи с угрозой российского вооруженного вторжения в Украину. Об этом сообщил CNN, сославшись на представителей администрации Джо Байдена.

Впоследствии сообщение подтвердил официальный представитель Пентагона. По заявлению Минобороны США, президент Байден отдал приказ об отправке в Европу двух тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов. Они будут отправлены в Польшу.

Еще тысяча американских военных будет отправлена в Румынию, однако не из самих США, а из Германии.

Ранее США привели 8500 военнослужащих в состояние полной готовности к отправке в Европу.

Байден на прошлой неделе заявил, что американские военные будут направлены в Европу «в ближайшее время», добавив, что речь идет о небольшом числе военнослужащих.

Сообщалось также, что Британия в ближайшее время направит в Польшу и Эстонию дополнительный контингент.

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