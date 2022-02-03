«За собранный лом получилось купить запчасти и залить полный бак в придачу» 8 3.02.2022, 10:14

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Водитель из белорусского региона рассказал, сколько можно заработать на сдаче металлолома.

Металлолом для Дмитрия из районного центра — как подушка безопасности. Мужчина несколько лет потихоньку собирает бесхозный металл и за раз сдает 100-250 кг лома, пишет myfin.by. Сколько приносит такое хобби и где найти подходящий лом?

Впервые металлолом помог в техникуме

В конце 90-х перед самой армией я учился в техникуме. В какой-то момент понадобилось заменить запчасть в машине родителей. До стипендии было далеко, и я решил попробовать раздобыть денег сдачей металлолома. Найти никому не нужные «железяки» и отнести в пункт приема. О том, где принимают металлолом, расспросил у знакомых.

Металл тогда даже искать не надо было, лежал везде: вокруг гаражей, в канавах – бери не хочу. Взял машину и поехал за гаражи. За два дня выходных загрузил багажник под завязку и отвез на пункт приема. Цена приема в то время была нестабильная, но мне повезло – в тот момент стоимость неслабо скакнула вверх.

За собранный лом получилось купить запчасти в машину и залить полный бак в придачу.

После армии в начале 2000-х я таксовал. Время от времени в качестве финансового подспорья снова сдавал металлолом. Благодаря этому получалось не просить помощи у родителей.

Специально не ищу, но если попадается – забираю

В 2011 году я устроился на государственное предприятие и стал получать стабильную хорошую зарплату. Решил, что лом специально искать не буду, но если что-то бесхозное на глаза попадется – по возможности буду забирать.

С тех пор работаю водителем, вожу небольшой фургон. Выезжать за город по работе нужно часто, много приходится колесить по деревенским дорогам. Глаз уже наметан – пока еду, замечаю канавки у обочин, пустыри от снесенных домов – места, где может лежать что-то ненужное и металлическое. Редко, но случается встретить «железяку» на обочине проселочной дороги в какой-нибудь глуши. Ребята из бригады уже привыкли – если не торопимся, и я заметил подходящий лом, можем остановиться на минуту. Мужики курят, а я в машину какой-нибудь хороший обломок несу.

Сколько получается выручить

Вожу потихоньку килограмм за килограммом, складирую в гараже. Временем себя не ограничиваю – коплю, пока копится. Отец прикупил мотоблок с прицепом – теперь есть возможность удобной транспортировки. Затариваем из гаража полный прицеп и не спеша катимся на пункт приема.

На месте выгружаем лом на большие совдеповские весы с гирями. Принимающий определяет вес, отсчитывает обязательные 5% погрешности, расплачивается, выдает квитанцию – сколько приняли, сколько заплатили. Главное, чтобы лом был без особых загрязнений, аккуратный на вид.

За один раз на пункт получается привезти 100-200 кг. Если повезет – 250 кг. Цветными металлами особо не интересуюсь, беру обычный черный лом.

Насобирать на прицеп удается в течение 2-4 месяцев – тут уже как карта ляжет.

В нашем региональном городе на государственном пункте приема за 1 кг такого лома дают 60 копеек. За одну поездку получается поднять от 60 до 120 рублей. За осень удалось собрать неслабо – 240 кг. Получил за все около 140 рублей. Кстати, налогами такой вид дохода не облагается.

Двойная польза

Все друзья и родственники давно в курсе, что я не прочь забрать ненужный лом. Если у кого ремонт, вывоз мусора или «инвентаризация» гаража, звонят: «Дима, выручай». Просят забрать старые котлы, чугунные батареи, ржавую рабицу, болты, строительные уголки, запчасти от велосипедов. Все от такого сотрудничества только выигрывают.

Когда вожу родителей по грибы, стараюсь оставлять в багажнике место на всякий случай. С металлоискателем, как многие, по лесу не хожу, но знаю, что в таких местах могут быть незаконные свалки. Из леса вывозить лом вдвойне приятно – и себе доход, и природу от мусора немножко освобождаю.

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