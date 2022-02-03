В Москве поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие

В Москве поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие3
- 3.02.2022, 10:25
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Видеофакт.
В Москве на станции Перерва (Курское направление МЖД) этой ночью сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. Пострадали два железнодорожника, сообщает Telegram—канал «Подъем».
Сообщается, что пострадавшие железнодорожники с различными травмами доставлены в больницу.
Что касается возможных причин происшествия, то по одним данным, состав проехал на запрещающий свет. По другим — причиной стал перепад температур.
Отмечается, что на движение поездов инцидент не повлиял.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.