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В Москве поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие

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  • 3.02.2022, 10:25
  • 6,126
В Москве поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие

Видеофакт.

В Москве на станции Перерва (Курское направление МЖД) этой ночью сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. Пострадали два железнодорожника, сообщает Telegram—канал «Подъем».

Сообщается, что пострадавшие железнодорожники с различными травмами доставлены в больницу.

Что касается возможных причин происшествия, то по одним данным, состав проехал на запрещающий свет. По другим — причиной стал перепад температур.

Отмечается, что на движение поездов инцидент не повлиял.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

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