В белорусские школы начнут принимать детей с пяти лет 4 3.02.2022, 10:30

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Какие еще изменения предусмотрены новым Кодексом об образовании?

В белорусские школы начнут принимать детей с пяти лет. Соответствующие нормы содержатся в новом Кодексе об образовании, рассказала замначальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Ирина Каржова.

По действовавшему Кодексу, в школы принимали детей, которым 6 лет исполняется не позднее 30 сентября. Однако теперь будет иначе, передает telegraf.by.

«По новому Кодексу школы будут принимать пятилеток, которым 6 лет будет исполняться не позднее 31 декабря года приема», — констатировала Ирина Каржова.

Если не хочет учиться?

Также будут оптимизированы некоторые виды учреждений образования – учебно-педагогические комплексы, детский сад-начальная школа, детский сад-базовая школа и детский сад-средняя школа.

По словам Ирины Каржовой, эти учреждения, востребованные в сельской местности, не будут закрываться. С 1 сентября 2022 их переименуют в базовую и среднюю школы. Также из структуры учреждений образования исключат учебно-производственные комбинаты, центры допризывной подготовки и вечерние школы.

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Что касается нормы об обязательном среднем образовании, то, по словам чиновницы, если выпускник 9-го класса не захочет продолжать дальнейшее обучение ни в школе, ни в колледже или лицее, то «такая возможность будет рассмотрена отдельно».

Поступление в гимназии

Также изменения коснулись поступления в 10-й класс гимназий. Теперь девятиклассники будут проходить конкурсный отбор по среднему балу свидетельства об общем базовом образовании и отметкам в предметах, которые учащиеся будут изучать на повышенном уровне.

Ранее в белорусских гимназиях проводился отбор в 5-е классы, но сейчас ученики, окончившиеся четыре класса, проходят без вступительных испытаний.

При этом учреждения образования будут закреплены за конкретными микрорайонами. Они в первую очередь будут принимать детей, проживающих на территории данного микрорайона, а не проживающих – при наличии свободных мест.

Запрет на слова

Изменения, внесенные в Кодекс об образовании, коснулись и названий учебных заведений, первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает БелТА.

«Организации, которые называют себя детским садом, школой, академией, консерваторией, таковыми не являются и не предоставляют положенных услуг. Люди не всегда осознают, куда приходят. Чтобы не вводить их в заблуждение, в обновленный кодекс внесена норма, запрещающая использовать в наименованиях юрлиц, не являющихся учреждениями образования, названия «детский сад», «школа», «гимназия», «лицей», «училище», «колледж», «университет», «институт», «академия», если иное не установлено законодательными актами. То есть организацию, в которой проходят курсы, нельзя назвать школой, академией и так далее», — объяснила чиновница.

«Всеобщее среднее» и централизованный экзамен. Лукашенко подписал новый Кодекс об образовании. Что изменится для всех школьников и студентов?

Как сообщал Телеграф, 31 января Александр Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса об образовании. В ней закреплено всеобщее получение общего среднего образования (в настоящее время общего базового образования), проведение итоговой аттестации по завершении общего среднего образования по отдельным учебным предметам в виде централизованного экзамена. Порядок его проведения будет утвержден Министерством образования.

Расширяется сфера применения целевой подготовки для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах, предусматривается функционирование на уровне профессионально-технического и среднего специального образования колледжей, на уровне высшего образования — университетов, академий и институтов.

Дистанционное обучение закрепляется как самостоятельная форма получения образования, устанавливается возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования.

По отдельным техническим и медицинским специальностям вводится специальное высшее образование. Появляется новый вид дополнительного образования — одаренных детей и молодежи на базе Национального детского технопарка.

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